20 kilo veren Bergüzar Korel fit haliyle yeni pozlar verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son olarak 'Annem Ankara' dizisinde Mehmet Günsür ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

20 KİLO GİTTİ

Düzenli spor ve beslenme programıyla yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklayan isim, geçtiğimiz akşam katıldığı dijital projesinin galasında dikkatleri üzerine çekti.

Fit görünümüyle dikkat çeken Korel, galadan çekilen pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Korel, İlk ve Son dizisinin galasında verdiği pozlarına 'Dün çok güzel bir gündü. Uğurunla geldin canım Güneş. Bana tekrar kendimi hatırlattın. Teşekkür ederim.' notunu ekledi.