Bülent Ersoy'un isyanı: Para çok aşk yok

- Bülent Ersoy, para sıkıntısı olmadığını ancak aşk istediğini açıkladı.
- Ünlü sanatçının sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- Hayranları, Ersoy'un samimi açıklamalarını esprili buldu.
Sanat dünyasının Divası Bülent Ersoy, sık sık yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü isimlerden.
"AŞK İSTİYORUM"
Ersoy, son yaptığı açıklamayla yine gündem oldu. Ersoy, özel hayatına dair samimi ifadeler kullanarak, “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?” dedi.
AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran Ersoy’un sözleri, hayranları tarafından esprili ve içten bulundu.