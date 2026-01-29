Abone ol: Google News

35 kilo verdi! Şarkıcı Işın Karaca zayıfla yöntemini anlattı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, yeni görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü isim 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 08:54
  • Işın Karaca, son aylarda 35 kilo vererek yeni bir görünüme kavuştu.
  • Zayıflama sırrını, kendine bir hedef koyarak yemeyi kontrol altına almakla açıkladı.
  • Yeni kıyafetler için sık sık alışveriş yaptığını belirtti.

Son aylarda 35 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü sanatçı Işın Karaca, herkesi şaşırtmıştı.

Karaca, son olarak zayıflama sırrını sevenleriyle paylaştı.

"130 KİLOYDUM"

Nasıl zayıfldığını anlatan şarkıcı, "Ben 130 kiloydum, 35 kilo verdim. Herkes, 'Nasıl zayıfladın?' diye soruyor. Yemeyince zayıflıyorsunuz.

"HEDEF KOY"

Kendime bir hedef koydum ve ona ulaştım. Bir sürü 36 beden kıyafet ve 40 numara ayakkabı aldım. Sürekli gardırop yenilememe, onca kıyafet almama en çok bankacım sevinmiştir. Sık sık alışverişe çıkıyorum." dedi.

