Çağlar Ertuğrul'un paylaşımı gündem oldu! Galatasaray atkılı Dua Lipa

“Dağ” filmiyle aksiyon tarafında adını altın harflerle yazdıran, Afili Aşk, Teşkilat ve Magarsus gibi projelerle geniş kitlelere ulaşan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medyadaki aktif durumuyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, son paylaşımlarıyla yine olay oldu.

DUA LİPA GALATASARAYLI OLDU

Ertuğrul, bu kez Galatasaray atkılı dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Dua Lipa görseliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılan bu paylaşım, kısa sürede hem şaşkınlık yarattı hem de yorum yağmuruna tutuldu.