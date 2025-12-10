45 yaşında anne olmuştu! Gisele Bündchen'den dikkat çeken pozlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü modellerden Gisele Bündchen ile Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, 2009'da dünyaevine girmiş, Benjamin (13) ve Vivian Lake (10) adında iki çocukları dünyaya gelmişti. Popüler çift, Ekim 2022'de boşandıklarını duyurmuştu.

Boşandıktan sonra aşka küsmeyen Bündchen ve Joaquim Valente'nin geçtiğimiz sene bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Çiftin, Şubat ayında bebekleri dünyaya gelmişti.

"HAYATI YAŞAMAKLA MEŞGULDÜM"

Ünlü model bebeği doğduktan aylar sonra bir paylaşım yapmış ve 'Burada sessizdim ama hayatı yaşamakla çok meşguldüm.. Bazen en güzel anlar paylaşılmaz - sadece yaşanır. Son zamanlarda daha yavaş ritimleri, gerçek bağlantıları, derslerdeki güzelliği benimsiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir bebeğini büyütmekle meşgul olan isim, şimdilerde işine geri döndü. Ünlü model, sosyal medya hesabından çekilen görüntülerini sevenlerinin beğenisine sundu. 22.9 milyon takipçisi olan ismin son pozlarına 134 binden fazla beğeni geldi.