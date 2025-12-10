Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal paylaşımıyla yine duygulandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini özlemle anmaya devam ediyor.

Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, yaptığı uçak yolculuğundaki tesadüfü sosyal medyadan paylaştı.

Gül Sunal şu satırlara yer verdi:

"SANKİ BERABERİZ"

"Uçak yolculuğunda bilmece çözmekle oyalanıyorum. Bu defa gazeteyi açar açmaz sürprizle karşılaştım. Sanki Konya yolculuğunda berberiz değil mi Kemal?"