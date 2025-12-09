Mustafa Sandal'dan Sevda Türküsev'e dekontlu nafaka cevabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Magazin dünyasının konuştuğu evlilik...

8 yıl önce boşanan Emina Jahoviç ve Mustafa Sandal çifti yeniden davalık oldu.

YILLAR ÖNCE AYRILDILAR

Protokole göre çiftin iki çocuğunun velayeti anneye verildi.

Ayrıca Beykoz’daki evlerinin satılmasıyla elde edilecek gelirden 2 milyon dolar Jahoviç’e verilecek, 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için ayrılacaktı.

Bunların yanı sıra Sandal'ın, eski eşine Sırbistan’da bir konut alması, düzenli nafaka ödemesi ve Jahoviç ile çocukları için istediği zaman araç kiralaması kararlaştırılmıştı.

ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI

Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı.

TÜRKÜSEV TEPKİ GÖSTERDİ

Haberlerin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yazar Sevda Türküsev, Mustafa Sandal'a tepki gösterdi.

Türküsev, "Mustafa Sandal, neden kadının nafakasını ödemiyorsun kardeşim? Millete burada hak hukuk dersi vermeyi biliyorsun, öyle veya böyle biçilen nafakayı ödesen daha iyi örnek olabilirsin." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL'DAN DEKONTLU CEVAP

Bu paylaşımın ardından Sandal, Türküsev'e 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak cevap verdi.

Sandal, "Sevdacığım öyle hemen atlama, bak bu son ayın dekontu." yanıtını verdi.