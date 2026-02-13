9 yıldır küslerdi! Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit barıştı

- Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, 2017'de yaşanan selam vermeme krizi nedeniyle yıllardır küstü.
- İkili, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde barışarak samimi pozlar verdi.
- "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" diyerek küslüklerini sona erdirdiler.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Hülya Koçyiğit, yıllardır küs olduğu Halil Ergün ile buzları eritti.
"SELAM VERMEDİ"
2017'de Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan "selam vermedi" kriziyle başlayan kırgınlık uzun yıllar sürmüştü.
Yıllardır küs olan ikili, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde tatlıya bağlandı.
"YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"
Törende karşı karşıya gelen ikili, objektiflere samimi poz verirken, "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır konuşulan küslüğe noktayı koydu.
İki usta ismin yıllar sonra bir araya gelmesi sevenlerinden de tam not aldı.