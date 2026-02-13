Abone ol: Google News

9 yıldır küslerdi! Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit barıştı

Yıllar önce yaşanan bir polemikten dolayı küsen Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, seneler sonra barıştı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 14:46
  • Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, 2017'de yaşanan selam vermeme krizi nedeniyle yıllardır küstü.
  • İkili, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde barışarak samimi pozlar verdi.
  • "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" diyerek küslüklerini sona erdirdiler.

Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Hülya Koçyiğit, yıllardır küs olduğu Halil Ergün ile buzları eritti.

"SELAM VERMEDİ"

2017'de Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan "selam vermedi" kriziyle başlayan kırgınlık uzun yıllar sürmüştü. 

Yıllardır küs olan ikili, Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde tatlıya bağlandı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Törende karşı karşıya gelen ikili, objektiflere samimi poz verirken, "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır konuşulan küslüğe noktayı koydu.

İki usta ismin yıllar sonra bir araya gelmesi sevenlerinden de tam not aldı.

