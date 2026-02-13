Melis Sezen'in beyaz tarzı! Şıklığıyla beğeni topladı

- Melis Sezen, katıldığı etkinlikte beyaz kıyafetiyle dikkat çekti.
- Şıklığı ve zarafetiyle sosyal medyada ilgi gördü.
- Oyuncu, mutfakla da ilgilenmeye başladığını belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği “Derin” karakteriyle ünlenen Melis Sezen, geçtiğimiz akşam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Beyazlara bürünen oyuncu göz kamaştırdı.
"ÇOK ŞIK OLMUŞSUN"
Kürkü, kolyesi ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok şık olmuşsun" yorumları yapıldı.
Daha önce ‘MasterChef Türkiye’ye katılan oyuncu, “O günden sonra içimdeki aşçı ortaya çıktı. Artık çok fazla mutfağa giriyorum. Güzel yemekler yapıyorum. Yeni tarifler deniyorum.” dedi.