ABD'li oyuncunun Türkiye hayranlığı: Arka bahçelerinde böyle şeyler var

ABD'li yıldız oyuncu Misha Collins, Türkiye'yi övmelere doymadı...

Supernatural dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Misha Collins, tatil için geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi bölgeleri gezdi.

Saklıkent Kanyonu ve Amintas Kaya Mezarları’nı gezdiği anları paylaşan Collins, sosyal medya hesabından video yayınladı.

"BU MEZAR, ABD'DEN 10 KAT DAHA ESKİ"

Misha Collins “ABD’nin 250 yıllık, buranın ise 10 katı yani 2 bin 500 yıllık geçmişi var. Aman Tanrım büyük marifet” notuyla Amintas Kaya Mezarları’nı paylaştığı videoda, hayranlığını dile getirdi.

"ARKA BAHÇELERİNDE BÖYLE ŞEYLER OLDUĞUNA İNANABİLİYOR MUSUNUZ"

Paylaştığı videoda, şaşkınlığını belirten Collins, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de insanların arka bahçelerinde böyle şeyler olduğuna inanabiliyor musunuz?



Bunlar, burada yaşayan sıradan insanlar ve normal davranıyorlar.



Sanki çok normal bir şeymiş gibi. Çok havalı...



Ama bu çok önemli bir şey.



Aman Tanrım, artık böyle şeyler yapmıyoruz. Ama bu çok havalı olmaz mıydı?