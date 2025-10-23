Acun Ilıcalı açıkladı! Keremcem Survivor'da yarışacak

- Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna Keremcem'in dahil olduğunu açıkladı.
- Şarkıcı Keremcem, Bayhan'ın ardından açıklanan ikinci isim oldu.
- Ilıcalı, Keremcem'e başarı dileklerinde bulundu.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ünlü isimlere yenisini ekledi.
Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem de Survivor 2026'da yer alacak.
KEREMCEM DE YARIŞACAK
Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.'