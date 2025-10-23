Abone ol: Google News

Acun Ilıcalı açıkladı! Keremcem Survivor'da yarışacak

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ünlü televizyoncu, şarkıcı Keremcem'i de yarışırken göreceğimizi söyledi.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 12:51
  • Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna Keremcem'in dahil olduğunu açıkladı.
  • Şarkıcı Keremcem, Bayhan'ın ardından açıklanan ikinci isim oldu.
  • Ilıcalı, Keremcem'e başarı dileklerinde bulundu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ünlü isimlere yenisini ekledi.

Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem de Survivor 2026'da yer alacak.

KEREMCEM DE YARIŞACAK

Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.'

