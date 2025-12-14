Hande Erçel’in paylaşımı Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı

Hakan Sabancı ile 3 yıl süren ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından kalbini yeniden aşka açtı.

Bir süredir yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…" sözleriyle ilişkiyi dolaylı olarak doğruladı.

SON ŞARKI PAYLAŞIMI DİKKATİ ÇEKTİ

Hande Erçel’in bu açıklamasının ardından sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, Instagram hikayesinde Sagopa Kajmer’in yapay zeka desteğiyle üretilen şarkılarında yer alan kadın vokal Nun Sultan'ın 'Durdur Beni' adlı şarkısını paylaştı.

SÖZLERİ HAKAN'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Paylaşılan şarkının; "Senden işittiklerim inan ölümden de beterlerden / Kendimi kandırmak artık gelmiyor içimden / Sana tutunmaya çalışan ben / Beni tutmayıp düşüren sen" sözleri, takipçilerin gözünden kaçmadı. Erçel’in bu paylaşımı, sosyal medyada eski ilişkisine ve Hakan Sabancı’ya bir gönderme mi? yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte Miami'de bir partide görüntülenmişti.