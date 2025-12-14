Hadise'den dikkat çeken paylaşımlar

- Hadise'nin kırmızı halı merdivenlerindeki pozu sosyal medyada ilgi topladı.
- Yeni yıl mesajı veren Hadise, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
- 1 milyondan fazla takipçisinin ilgisini çeken bu pozlar çok konuşuluyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Son zamanlarda özel hayatıyla sessizliğini koruyan Hadise, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Hadise, 1 milyondan fazla kişinin takip ettiği hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
İLGİ ÇEKTİ, YENİ YILA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Hadise'nin paylaşımları arasında özellikle siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının bir hayli ilgisini çekti.