Hadise'den dikkat çeken paylaşımlar

Hadise'nin katıldığı davette kırmızı halı merdivenlerine uzandığı pozu sosyal medyada dikkat çekti. Hadise, yeni yıla hazır olduğunun mesajını verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 12:14
  • Hadise'nin kırmızı halı merdivenlerindeki pozu sosyal medyada ilgi topladı.
  • Yeni yıl mesajı veren Hadise, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
  • 1 milyondan fazla takipçisinin ilgisini çeken bu pozlar çok konuşuluyor.

Son zamanlarda özel hayatıyla sessizliğini koruyan Hadise, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

Hadise, 1 milyondan fazla kişinin takip ettiği hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. 

İLGİ ÇEKTİ, YENİ YILA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Hadise'nin paylaşımları arasında özellikle siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının bir hayli ilgisini çekti. 

