Acun Ilıcalı'nın kızının çakarlı aracı

Medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetiminden istifa ettikten sonra daha az görünür oldu.

Çok sık ortalarda görünmeyen Ilıcalı'nın kızlarıyla yaptığı bir paylaşım ise gündemde bomba etkisi yarattı.

Türkiye'de en çok tepki çeken toplumsal sorunlardan biri olan yetkisiz çakar kullanımının, Ilıcalı Ailesi'nde de sıradan bir durum olduğu görüldü.

KIZININ ARACINA ÇAKAR TAKTIRDI

Instagram hesabından paylaştığı storyde kızlarına tek tek ehliyet alma ve araç kullanma konusunda sorular soran Acun Ilıcalı'nın kamerasına, aracın ön camındaki çakar da yansıdı.

Gündem olan videoi bir anda sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

Yakın zamanda yasal düzenleme ile ağır yaptırımlarla cezalandırılan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin, Ilıcalı Ailesi'nin bu rahatlığı da tepki çeken konulardan biri oldu.

Resmi kaynaklarda konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Ilıcalı Ailesi'ne yönelik bir cezai işlem uygulanıp uygulanmadığı da bilinmiyor.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIM CEZASI

Trafik cezalarında 2025 yılı başında yaşanan artışın ardından, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere verilen ceza miktarı da yükseldi.

138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor.

Cezanın tekrarlanması haline 276 bin 345 lira para cezası uygulanıyor.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.