Songül Öden anneliği anlattı: Kızımdan sonra çok sulu gözlü oldum

Tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, anne olduktan sonra çok değiştiğini söyledi.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 11:08
Ekranların başarılı isimlerinden Songül Öden, 2020’de Arman Bıçakçı ile evlenmiş, 2024’te kızı Sone Larin’i kucağına almıştı.

Songül Öden, anneliğin hayatındaki etkilerini anlattı. “Annelik muazzam gidiyor” diyen oyuncu, duygusallaştığını itiraf ederken kızı için söylediği duygusal sözlerle dikkat çekti.

"ANNELİK ÇOK KEYİFLİ"

45 yaşında anne olan oyuncu, “Annelik muazzam gidiyor, çok keyifli. Sone Larin eşime de benziyor, benim babama da." dedi.

"Annelik sizde neler değiştirdi?" sorusuna ise "Galiba daha az korkuyorum, daha duygusallaştım, sulu göz oldum. Şu anda bile kızımdan bahsederken gözlerim doluyor." yanıtını verdi.

