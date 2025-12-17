Ayça Ayşin Turan 700 bin liralık dava açtı: Haklarım ihlal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karagül dizisiyle ünlenen Ayça Ayşin Turan, daha önce reklam anlaşması yaptığı bir firma için avukatına talimat verdi.

Turan, sözleşme süresi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullandığı iddiasıyla bir mağazaya 700 bin liralık dava açtı.

"SÖZLEŞMEYE UYMADI"

Ayça Ayşin Turan’ın avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Mağazanın fotoğrafları en geç 25 Haziran 2025’te kaldırması gerekiyordu.

Mağaza, 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri izinsiz kullanmaktadır. Mağazanın, müvekkilin maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği açıktır.

Davalı mağazanın müvekkilin görselleri üzerindeki izinsiz kullanımlarının önlenmesini ve durdurulmasını talep ediyoruz. 500 bin lira alacak ile 200 bin liralık manevi tazminatın müvekkile ödenmesini talep ediyoruz."