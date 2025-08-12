Acun Ilıcalı'nın Leyla'sı 21 oldu! Doğum günü partisinden kareler yayınlandı

4 kızı ve 1 torunu olan Acun Ilıcalı, ailesiyle yakından ilgilenen ünlü isimlerden.

İlgili bir baba olduğunu her defasında gözler önüne seren Ilıcalı, 21 yaşına basan kızı Leyla'nın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEP 3 GÜN KUTLAYALIM"

Ünlü televizyoncu, "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım." bu paylaşımla kutladı.

Fotoğraf karelerinde Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı.