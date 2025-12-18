Afra Saraçoğlu'nun Fenerbahçe isyanı: Beni çok üzüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu, her hareketiyle gündem oluyor. A.B.İ dizisiyle ekrana dönecek olan Afra Saraçoğlu, kendisine sorulan soruya çok şaşırdı.

"SORMAN BİLE AYIP"

Samimi açıklamalarda bulunan Afra Saraçoğlu'na sunucu, "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" sorusunu sordu.

Güzel oyuncu ise soruya şaşırarak "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp tabii ki cevap veremem ya. Şimdi şey diyecekler hımm vardı yani. Yoktu." yanıtını verdi.

Birçok soruya cevap veren güzel oyununun açıklamalarından satır başları:

- Haksızlığa gelemem, adaletsizliği kabul edemem.

- Şeffaflıktan dilim çok yandı.

'HAYAT ÇOK PAHALI'

- Her şey çok pahalı, şu an aldığım her şeye üzülüyorum.

- Rolüme hazırlanırken kendimi kampa alırım.

"FENEBAHÇE BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

- Her sahneyi ‘Hocam siz isteyin 100 kere oynarım’ modundayım.

- Diren Polatoğulları ile sabaha kadar içerim. Çok eğlenceli.

- Fenerbahçe beni çok üzüyor.

- Telefon numaram keşke onlarda olmasaydı dediğim ünlüler var.