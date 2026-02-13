Demet Şener, İbrahim Kutluay'la olan evliliğiyle ilgili konuştu: Hayal kırıklığına uğradım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu oldu.

Demet Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' ve 'aldatıldığını' belirterek boşanma davası açmıştı. Şener, 2018 yılında davayı kazanmıştı.

Evliliği ihanet yüzünden biten Demet Şener, hayal kırıklığı olarak gördüğü eski evliliğiyle ilgili konuştu.

"ANNELİĞİ ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

Ünlü manken, eski evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık ve samimi itiraflarda bulundu.

Anneliği ile ilgili olarak Şener, "Anneliği ben annemden öğrendim. Çocuklarım olunca tüm hayatımı onlara entegre ettim" dedi.

Annesinden de bahseden Şener, "Annem; fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Son olarak İbrahim Kutluay ile ihanet yüzünde biten evliliği hakkında konuşan Demet Şener, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim."