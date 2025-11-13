Ahu Yağtu geçirdiği hastalık sonrası ilk kez konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, beyin anevrizması geçirdi.

Yağtu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir galada kameralar karşısına çıktı.

Geçtiğimiz aylarda aniden bayılarak yere düşen ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen Yağtu, yaşadıklarını anlattı.

'HAFIZA KAYBI YAŞADIM'

Rahatsızlığının ardından ilk kez konuşan Ahu Yağtu, “Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım.

Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.” dedi.

Ahu Yağtu'nun son haline sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı.