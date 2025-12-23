Kubilay Aka toynak ayakkabı modasına uydu! Milano'dan kareler var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hem özel hayatı hem de tarzıyla dikkat çeken Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte Milano’ya gitti.

Ünlü çift, şehirden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken Aka’nın stili, kısa sürede dikkat çekti.

TOYNAK MODASI

Kahverengi tonlarda kombiniyle bir kafede objektiflere poz veren Aka’nın, özellikle toynak formundaki ayakkabıları magazin takipçilerinin radarına girdi.

Son zamanlarda popüler olan bu tercih, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.