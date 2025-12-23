Abone ol: Google News

Kubilay Aka toynak ayakkabı modasına uydu! Milano'dan kareler var

Milano tatilinden kareleri paylaşan Kubilay Aka'nın tercih ettiği 'Toynak' tarzı ayakkabılar gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 15:03
  • Kubilay Aka, Milano tatilinde toynak tarzı ayakkabılarıyla dikkat çekti.
  • Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile şehirden kareleri sosyal medyada paylaştı.
  • Ayakkabıları magazin takipçilerinin ilgisini çekerken, çok yorum aldı.

Hem özel hayatı hem de tarzıyla dikkat çeken Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte Milano’ya gitti.

Ünlü çift, şehirden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken Aka’nın stili, kısa sürede dikkat çekti.

TOYNAK MODASI

Kahverengi tonlarda kombiniyle bir kafede objektiflere poz veren Aka’nın, özellikle toynak formundaki ayakkabıları magazin takipçilerinin radarına girdi.

Son zamanlarda popüler olan bu tercih, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

