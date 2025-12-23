Ünlü şarkıcı Fedon içini döktü: Günah çıkarıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her sene denize girişiyle birlikte yaz sezonunu açmasıyla adından bahsettiren Fedon Kalyoncu, taverna müziğin de en bilinen isimlerinden biri. Fenon, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Ünlü ismin programda açıkladığı itiraflar gündem oldu.

1970'te evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile ilgili konuşan Fedon, geçmişte eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi.

FEDON PİŞMAN

79 yaşındaki Fedon, "Bana bir bardak su verecek olan eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Eşim ana kraliçe. Eşim hiç söylenmeden ana kraliçe oldu. Benim gibi bir adama haddini bildirdi. Yapmış olduğum hatalar nedeniyle günah çıkarıyorum ama geç oldu. Kızın gençliği gitti. Eşim, ölüm yataklarındayken ablamın, annemin ve babamın yanındaydı. Ben hiçbirinin yanında olamadım. Kadının fedakarlığı sadece bana değil, iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Şimdi dört dörtlük bir beraberlik yaşıyoruz." dedi.

"AYNI HATALARI YAPMAM"

Fedon, "Eşinize şiddet gösterdiğiniz bir dönem mi oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "17 yaşında bebek gibi kaliteli bir kızla evlendim. Şimdi 75 yaşında, ben onun hayatını söndürdüm. Şimdi çok mutluyuz. Çok pişmanım. Her şeyimi eşimin üzerine yaptım. Bunları kendimi affettirmek için vermedim. Aynı hataları yapamam, o Fedon yok artık.

"EVİMDE SOLARYUM MAKİNASI VAR"

Fedon, "Bodrum güneşi hala yakıyor mu?" sorusuna karşılık ise "Hayır evimde solaryum makinesi var. Haftada bir gün solaryuma giriyorum. Bembeyaz ten sevmiyorum. Onlar sanki hasta tipler gibi geliyor. 6 yaşından beri güneşin altından çıkmam, böyle bir adamım." ifadelerini kullandı.

Fedon, son dönemde üretilen rap şarkıları hakkında şunları söyledi: "Şarkıları beğenmiyorum. Yapın da beğeneyim. Beğenecek bir şey yok. Adam şarkı yapıyor adı ‘Havhav’... ‘Hoşt’ diyorum. Beğenilecek bir şey görmüyorum."

"FEDON’A YAKIŞIR ŞEKİLDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı: "Fedon’a yakışır şekilde ölmek isterim. Yarış motoruyla denizde giderken devrilsin boynum kırılsın ya da motosikletle giderken bir yere çakılayım. Bana belediye otobüsü çarpmasın. Serumlar takılı ölmek istemiyorum. Yaşamayı seviyorum."