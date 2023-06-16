Al Pacino'nun, 29 yaşındaki kız arkadaşından bebeği oldu 83 yaşındaki ünlü aktör, ilerleyen yaşına rağmen yeniden baba oldu. Bebeğe verilen isim açıklandı.

AA & Ensonhaber

ABD’li Hollywood yıldızı Al Pacino, yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

83 yaşındaki Al Pacino'nun, 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’tan oğlu dünyaya geldi.

Tekrar baba oldu

Roman adı verilen bebeğin ne zaman ve nerede doğduğuna dair açıklama yapılmadı.

Film setinde yapımcı olarak çalışan Alfallah ile geçen sene tanışan Pacino’nun, oyuncu koçu Jan Tarrant’tan 33 yaşında "Julie Marie" isminde kızı ile oyuncu Beverly D'Angelo'dan 22 yaşlarında "Anton" ve "Olivia" adlı ikizlerle birlikte 3 çocuğu daha bulunuyor.

Konuyla ilgili bazı kaynaklara göre çift, aslında koronavirüs salgınından beri iletişim halinde.

Yapımcı olarak çalışan Alfaallah, Los Angeles Üniversitesi'nde eğitimine devam etmeden önce sinema okulu olan "University of Southern California's Cinematic School of Arts"tan mezun oldu.

"Yaşlarımız önemli değil"

2017'de Alfallah, o sırada 22 yaşındayken, 74 yaşındaki Mick Jagger ile birlikteliği manşetlere çıktı.

Mart 2018'de ayrıldıktan sonra "Yaşlarımız benim için önemli değildi." diyen Alfallah, "Kalp ne gördüğünü bilmez, yalnızca ne hissettiğini bilir. Benim ilk ciddi ilişkimdi. Mutluydum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Al Pacino’nun bazı filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşı Robert De Niro da yeni doğan 7'nci çocuğu nedeniyle yakın zamanda haberlere konu olmuştu.

79 yaşındaki ünlü aktör De Niro'nun, 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen adlı kız arkadaşından çocuğu olduğu belirtilmişti.