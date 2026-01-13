Alemin Kıralı'nın ‘Oben’i Birsu Demir değişti! Kaş efektine yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinin oyuncuları, proje yıllar önce bitse de konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle dizide Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali merak ediliyordu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Demir, son olarak trend olan kaş efektini denedi.

"YILLARCA KAŞLARIMLA DALGA GEÇTİLER"

Oyuncu, paylaşımında "Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz. Sadece siz değil, okulda, sokakta, her yerde... Kaşlarım benim çocukluk travmam. Bakın bakalım ben böyle olmasaymışım ne kadar kötü oluyormuşum=" dedi.

"ÇOK GÜZELSİN"

Birsu Demir'e "Çok güzelsin" yorumları yağdı.