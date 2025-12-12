Aleyna Tilki imaj değişikliğinin nedenini açıkladı: "Erkekler yüzünden"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gerçek sarışınlardan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. Herkes sarışın olmaya çalışırken ünlü şarkıcı, imajını kızıla çevirmişti.

Kızıl saçlarıyla verdiği pozlarla da beğeni toplayan Tilki'nin saçlarında yaptığı nedenin değişikliğine dair söyledikleri dikkat çekti:

SARIŞIN KIZ OLMAK İSTEMEDİM"

"Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim" diyen Aleyna Tilki devamında şöyle dedi:

SEBEP: TÜRK ERKEKLERİ

"Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bunlar beni rahatsız etmeye başladı, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."