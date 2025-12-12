İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı: "Yalansız dolansız evlat bu"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.

"EVLAT BU"

Tatlıses, paylaşımında "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Aile problemleriyle sık sık gündeme gelen Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ilişkilerinin gerildiği iddiaları gündemdeyken İdo'ya övgü dolu mesajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor.