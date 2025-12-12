Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in sade ama iddialı tarzı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşuluyor.

CEKETİN İÇİNE BİR ŞEY GİYMEDİ

Güldiken son olarak siyah bir takım giydi. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen başarılı oyuncu, verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekti.

"İLK TELEVİZYON İŞİM"

Projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlatmıştı. Güldiken, "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu." demişti.