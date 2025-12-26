Aleyna Tilki'den sürpriz kutlama! Annesi Havva Öztel 47 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 47 yaşına girdi.

Evde sürpriz bir parti düzenleyen Tilki, son olarak annesinin doğum gününde görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, annesi Havva Öztel'e evde doğum günü sürprizi yaptı. Öztel, o anları Instagram hesabından yayınladı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Havva Öztel, şu notu yazdı: "Bugün, en büyük hediyem kızlarım… Varlıklarıyla hayatıma anlam katan canlarıma ve yanımda olup kalbime dokunan dostlarıma yürekten teşekkür ederim. Bana hissettirdiğiniz değer ve sevgi için minnettarım. İyi ki varsınız."