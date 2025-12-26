Şarkıcı Simge Sağın'dan itiraf: Evlenip boşandım

Açıklamalarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak daha önce evlenip boşandığını itiraf ederek gündem oldu. Aşkla ilgili düşüncelerini de dile getiren ünlü isim, Icardi açıklaması da yaptı.

"ICARDİ BANA İŞARET GÖNDERSEYDİ.."

Adı daha önce Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışan Simge, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim. Ama yok göndermedi ya da ben anlamadım," itirafında bulundu.

Sağın, aşk için “Aşkta mantık yoktur!” derken, devam etti: “Aşk hormonal bir dengesizlik" dedi.

"EVLENDİM BEN"

Yıllar önce başından geçen evliliği anlatan Sağın, şu ifadeleri kullandı: “Evlendim ben. Boşandım. Çok erken yaşta deneyimledim, ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda; neydi o? Hayal gibi geliyor. Gelinlik giydim. Başarılı bir evlilik olmadı, bir gece önce bize misafirler geldi, ertesi gün ben evleneceğim. Bütün akrabalar bizim evde, evde yatacak yer kalmadı. Ben de komşumuz Sevgi Teyze’nin evine gidip kaldım, rahat uyuyayım dedim.

Sevgi Teyze’ye 'Ben evlilikten korkuyorum, vazgeçsem ne olur' dediğim anı hatırlıyorum şimdi. O gece tereddütlerim vardı, niye evleniyorum diye bir pişmanlığım olmuştu, düşündüğüm gibi de oldu sonra!”