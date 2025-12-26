Şarkıcı Emir Can İğrek'in eski sevgilisi İrem Yalçınkaya'dan dikkat çeken paylaşım geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yılların en çok dinlenen isimlerinden olan Emir Can İğrek, “Nalan” ve “Ali Cabbar” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Yaşadıkları aşkla bir dönem adlarından söz ettiren Emir Can İğrek ve İrem Yalçınkaya, ayrılığın ardından yeniden gündem oldu.

ALİ CABBAR'LI PAYLAŞIM

Yalçınkaya’nın TikTok’ta paylaştığı ve arka fonda Emir Can İğrek’in “Ali Cabbar” şarkısının yer aldığı dans videosu, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ikilinin geçmiş ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.