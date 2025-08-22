Alişan, takipçilerini güldürdü! Çocuklarının sargılı ellerini paylaştı

Bekar olduğu dönemlerde her fırsatta evlenmek istediğini dile getiren Alişan, aradığı aşkı oyuncu Buse Varol bulmuş, uzun süreli ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.

Çift, 2019 yılında oğulları Burak’ı, 2021’de ise kızları Eliz’i kucaklarına alarak mutlu bir aile tablosu çizmişti.

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı Alişan, bu kez çocukları Eliz ve Burak’ın sargılı ellerini sosyal medyada paylaştı.

KOLLAR SARILI

Kızı Eliz’in elini sinek ısırığı nedeniyle kaşımaması için sardığını belirten Alişan, oğlu Burak’ın elini gösterdiği anlarda ise 'Sana ne oldu?' diye sordu. Küçük Burak, 'Kolum burkuldu' yanıtını verince, miniklerin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BENİ DE SARSANIZA"

Alişan, çocuklarına 'Beni de sarsanıza' diyerek takipçilerini güldürdü. O anlar, izleyenleri gülümsetti.