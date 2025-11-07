Annesine şiddet uyguladığı iddiası var! Tuğberk Yağız, Güllü'nün sevenlerine seslendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk müziğinin usta sesi Güllü, Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken çocukları hakkındaki iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölmesi için attığı mesajlar ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü hatta yardım istediği ortaya çıktı. Yağız, sosyal medya hesabından annesinin mezarı başında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

UYARDI

Gülter, annesinin mezarını ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gülter, üzerinde renkli çiçeklerin yer aldığı mezarın fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim."