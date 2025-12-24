İbrahim Selim damat oluyor! Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti

- İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti.
- Çift, sosyal medyada mutlu anlarını ve yeni bir yolculuğa çıktıklarını paylaştı.
- Selim ile Keten arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
YouTube'da yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken oyuncu İbrahim Selim'in aşk hayatı gündemde.
Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile ilişki yaşadığını duyurmuştu.
Aşkını ilan eden oyuncunun paylaşımı sonrası çiftin arasındaki yaş farkı konuşuldu.
16 YAŞ KÜÇÜK
Kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını duyuran Selim, kararını verdi. İbrahim Selim, sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti.
Mutluluklarını takipçileriyle paylaşan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, paylaşımlarına; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun." notunu düştü.