Rektum kanseriyle mücadele ediyor! Ece Vahapoğlu son durum bilgisi verdi

- Ece Vahapoğlu, yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele ediyor.
- Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir işlem göreceğini ve ameliyata gireceğini belirtti.
- Kemoterapiye ara verildiğini ve ameliyata kadar çalışmalarını tamamlayacağını ifade etti.
Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
SON DURUM
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, bir işlem göreceğini; "Haftaya rektoskopi ile başlıyorum. Minik bir uyuyup uyanacağım." sözleriyle ifade etti.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Ece Vahapoğlu, tedavisinde kemoterapiye bir süreliğine ara verildiğini duyurdu: "Cuma günü ameliyat olacağım. Ameliyata kadar işlerimi, çekimlerimi bitireceğim."