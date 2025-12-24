Rektum kanseriyle mücadele ediyor! Ece Vahapoğlu son durum bilgisi verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SON DURUM

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, bir işlem göreceğini; "Haftaya rektoskopi ile başlıyorum. Minik bir uyuyup uyanacağım." sözleriyle ifade etti.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Ece Vahapoğlu, tedavisinde kemoterapiye bir süreliğine ara verildiğini duyurdu: "Cuma günü ameliyat olacağım. Ameliyata kadar işlerimi, çekimlerimi bitireceğim."