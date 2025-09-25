Aradaki yaş farkı konuşulmaya devam ediyor! Yağmur Atacan'dan olay yorum

19 yıl önce nikah masasına oturan Pınar Altuğ Atacan ile Yağmur Atacan yaş farkından dolayı sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Eşinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan, yaş farkıyla ilgili yaptığı açıklamayla herkesi güldürdü.

"BUNU BENDEN BEKLEMEYİN"

Dün akşam katıldığı davette görüntülenen Yağmur Atacan, yaş farkı sorusuna "Yaş farkının kapanması zor. Pınar da aynı anda büyüdüğü için kapatamam. 20 yıldır birlikteyiz, ne yapayım abi? Bunu benden beklemeyin" cevabını vererek güldürdü.

2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin bu birlikteliklerinden Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

"17 YILLIK EVLİYİZ"

2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştıklarını anlatan Altuğ, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz giyinme odama bir anda girmesiyle başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.