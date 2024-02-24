Arda Turan'ın eşi tüylü terlikleriyle gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı... Stiliyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan'ın katıldığı bir davette tercih ettiği tüylü terliklere 42 bin TL ödediği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Eski futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sık sık magazinin gündeminde.

Turan çifti, bir süredir Seçil Erzan fonuyla anılıyor.

Fonda en fazla kaybeden

Birçok futbolcunun büyük paralar kaptırdığı ve davanın devam ettiği fon olayında, en büyük kayıp Arda Turan'a ait.

Şimdilerde teknik direktörlük yapan Turan'ın, Erzan ile mesajlaşmalarında eşine alacağı pahalı hediyeler de ortaya çıkmıştı.

Hırkaya 93 bin TL ödemişti

Olay hala tazeliğini korurken ve davanın sonucu beklenirken, Aslıhan Doğan Turan ise bu süreçte tarzından ve lüksünden ödün vermiyor.

Daha önce tercih ettiği mavi hırkasıyla gündem olan Turan, 93 bin TL ödediğini söylemişti.

42 bin TL'lik terlik...

Şimdi ise bir davete katılırken tercih ettiği tüylü terliklerle gündem oldu.

Turan'ın terliklere 42 bin TL ödediği ortaya çıktı.