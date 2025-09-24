ASAP Rocky, Rihanna açıklamasıyla gündem oldu: "Evlenmediğimi nereden biliyordun"

Üçüncü bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Rihanna'nın çocuklarının babası ünlü rapçi ASAP Rocky, ELLE dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Röportajda “Yakında evlenmeyi düşünüp düşünmediği” sorusuna gülümseyerek, “Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?” cevabını verdi.

Gazeteci bu yanıtın “Rihanna ile çoktan evlendikleri” anlamına gelip gelmediğini sorduğunda ise Rocky kahkaha atarak, “Bunu asla doğrulamayacağım.” diyerek gizemini korudu.

"EV İŞ KOŞTURMACA"

Yoğun tempoya rağmen özel hayatına önem verdiğini söyleyen Rocky, “Evde iş konuşmuyoruz, çünkü gün boyu bununla uğraşıyoruz. Eve dönünce mesele iş değil; mesele aile, ilişki ve ev.” sözleriyle aile hayatına verdiği önemi vurguladı.