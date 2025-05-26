Aşkını ilan etmişti! Oyuncu Büşra Develi'nin gizli aşkı ortaya çıktı

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Eşref Rüya'nın ekranlara gelmesiyle birlikte son dönemde başarılı oyunculuğu kadar özel yaşamıyla da merak edilen Büşra Develi, Instagram’da yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

KALP EKLEDİ

Güzel oyuncu, gizemli bir şekilde paylaştığı kareye bu kez kalp emojisi ekleyerek aşkını resmen ilan etti.

RALPH SASON

Büşra Develi'nin sevgilisinin Ralph Sason olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, fotoğrafına kalp emojisi ekleyerek ve etiketlemeyi de ihmal etmedi.