Aslı Hünel'den duygusal paylaşım: Sensiz yarımım

Ekranların sevilen programlarından Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşler, 4 yıl önce babasını kaybetmişti.

Hünel kardeşlerin uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel de 20 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"8 AY OLDU"

Annesiyle karelerini yayınlayan Hünel, özlemini dile getirmek için şu ifadeleri kullandı: "Bu gün sen gideli 8 ay oldu… Seni anmadığımız, düşünmediğimiz bir gün ,bir saat yok annem. Ağabeyim, ben, Savaş, sevenlerin, arkadaşların seni hep anıyor. Seni çok özleyerek arayan arkadaşların, ağlayarak beni arayan komşularınla anıyoruz. Gözyaşlarımız bazen tebessüme dönüşüyor; ah annem böyle yapardı, böyle komikti, merhametliydi, sevgi doluydu, kimisi ondan çok şey öğrendim diyor, o bizim de annemizdi diyorlar.

"HUZURLA UYU"

Bizi hep sevdin, gururlandırdın annem. Hasretin bitmiyor, sen hep bizimlesin… Bu şarkıyı benden dinlemeyi çok severdin. Sevgi dolu annem, canım annem seni seviyorum, seni seviyoruz. Huzurla uyu kalbimin yarısı annem. Şimdi sensiz yarımım, seni çok özlüyorum annem…"