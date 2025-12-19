Georgina Rodriguez'den gündem olan açıklama: Ronaldo beni 10 yıl bekletti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

40 yaşındaki Ronaldo ve 31 yaşındaki Rodriguez, yaklaşık on yılı aşkın süredir birlikte.

Ünlü futbolcudan evlilik teklifi alan Georgina Rodriguez, ağustos ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

"TÜM HAYATIMDA"

Evlilik teklifinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Rodriguez, "Evet dedim. Bu hayatımda ve tüm hayatlarımda.” notunu düşmüştü.

Ronaldo'nun sevgilisine taktığı devasa yüzük, manşetlerde yer almıştı.

Ovalli kesime sahip dev elmasın, tahmini 30–37 karat ağırlığında olduğuna ve değeri milyonlarca doları bulduğuna dair tahminler yapıldı. İkili fiyatı açıklamasa da 5 milyon dolar olduğu söylentileri kısa sürede yayıldı.

ŞOKE OLDU

Rodriguez, teklif anında yüzüğün büyüklüğüne o kadar şaşırdığını söyledi ki ilk gün doğrudan güneşe göstermediğini, ertesi güne kadar odasında beklettiğini anlattı.

"10 YIL BEKLETTİ"

Yüzüğün günlerce gündemde kalması konusunda ise Rodriquez, "Ronaldo beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani.' dedi.