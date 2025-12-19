Sevgilisi China Suarez, Icardi'yi öpmeye doymadı

- Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra China Suarez ile ilişki yaşamaya başladı.
- Ünlü futbolcu, sosyal medyada aşk dolu pozlarını paylaşarak yeni ilişkisini duyurdu.
- China Suarez, Icardi'yi öpücüklere boğduğu kareleri Instagram'da paylaşarak takipçilerinden beğeni topladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Mauro Icardi, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
Ayrıldıktan sonra ünlü futbolcu, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
AŞK DOLU POZLARA DEVAM
Ünlü futbolcu Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Sırılsıklam aşıklar Icardi-Suarez ikilisinden yeni paylaşım geldi.
ÖPÜCÜK YAĞMURU
33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sevgilisi Icardi'yi öpücüklere boğduğu kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Aşıklara beğeni yağdı.