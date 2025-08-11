Astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evleniyor! Kına gecesi yaptı

Daha önceki evliliği ihanet yüzünden biten 54 yaşındaki İki çocuk annesi Nuray Sayarı, yeniden aşık oldu.
Evlilik kararı alan Sayarı'nın nişanlısı Ahmet ile düğün hazırlıkları sürüyor.
Sayarı, önceki akşam İstanbul Beykoz'daki evinin bahçesinde kına gecesi yaptı.
İKİ FARKLI KOSTÜM GİYDİ
Yakınlarının yalnız bırakmadığı Sayarı, renkli geceden kareleri Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Nişanlısı Ahmet Bey ile düğün hazırlıkları süren Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kostüm değiştirdi.
Birçok gösteri ve şovun olduğu kına gecesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.