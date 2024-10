AA

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak tanınan ünlü oluncunun cenazesine katılanlar, 51 yaşındaki oyuncu arkadaşlarının kaybı hakkında şaşkın olduklarını anlattı.

İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.

Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

"MADDİ BİR SIKINTI İÇİNDE OLDUĞUNA DAİR HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayınladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun.

"DERTLERİNİ İÇİNE ATARDI"

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın.

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"AİLEMDEN BİRİSİNİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:

Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Acılı aile ayakta durmakta zorluk çekerken, annesi ve kız kardeşi tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılındığı sırada oyuncu Şoray Uzun da rol arkadaşının cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

"ONUNLA İLGİLİ HATIRLADIĞIM KÖTÜ BİR HATIRAM YOK"

Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.

"ÜZGÜNÜZ"

Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"HER ANI MİZAH DOLU BİR İNSANDI"

Oyuncu Ferdi Akarnur, Çelik'le uzun zamana dayanan dostlukları bulunduğunu, son zamanlarda yoğunluktan dolayı fazla görüşemediklerini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

“O BENİM HER ŞEYİMDİ”

Ünlü oyuncunun ablası Kadriye Çelik ise, “O benim canımdı, her şeyimdi. ‘Bacom' derdi. Ordu'ya gelecekti. Bacom geleceğim ama havalimanı kapalı. Kokunu içime çekeceğim baco' derdi. Artık kim bana bacom diyecek, kim bana sürpriz yapacak. O benim her şeyimdi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çocuk gibiydi, hemen küserdi. Bir şey söylesen alınırdı. Çocuk ruhluydu. Yalnız yaşardı. Yalnız yaşamadı o istedi. Her gün görüntülü görüşürdük. Bana en son seninle gurur duyuyorum. Sen benim her şeyimsin dedi, bana gelecekti. Bu yaptığı son şaka oldu.” diye konuştu.

VURAL ÇELİK HAKKINDA

Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı.

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.

Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde seyirciler tarafından sevilen bir oyuncu olarak devam etti.

