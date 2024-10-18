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Haber Merkezi

Sinema sektörü bir kayıp daha verdi.

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.

"HASTANEYE GELDİĞİM KADAR..."

Sevenlerini yasa boğan Çelik'in ölüm haberinin ardından son sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Hastanede serum alırken video kaydeden Çelik'in "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar yatım katım villam olurdu." sözleri izleyenleri duygulandırdı.