Aybüke Pusat'la aşk yaşıyor! Furkan Andıç, ilişkisini anlattı

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2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırmıştı.

Sık sık birlikte takılan ikili, aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

GÜLLÜ PAYLAŞIM

Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. İkili beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.

Aşklarını ilan eden ve artık saklamayan ünlü çiftten Furkan Andıç, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Saba Tümer'in "Aybüke'yle ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz?' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz. Magazinin çok önünde olan iki insan değiliz. Çok gece hayatı olan insanlar değiliz. En azından öyle söyleyebilirim. Çıkıyoruz tabii tek tük ama onlardan da öyle özellikle kaçalım gidelim bir gayemiz de isteğimiz de yok. Özellikle de bakın biz sevgiliyiz gibi bir durumumuz yok. Onu tercih etmiyoruz, o da bizde kalsın. İlişkideki iki insanın arasındaki dengeyle alakalı bir şey.'' dedi.

Yakışıklı oyuncu, 'Nasıl bir aşıksın?' sorusuna ise gülerek 'Cömert' yanıtını verdi.

Ünlü isim, sözlerinin devamında 'Ben insanların mutlu olmasından mutlu olan, oradan da beslenen biri olduğum için, sevdiğim insanın da mutlu olması benim için çok önemli. O yüzden elimden gelenin en iyisini yaparım.'' ifadelerini kullandı.