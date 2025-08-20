Abone ol: Google News

'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali! 101 kilo verdi

Ünlü oyuncu Gamze Gözalan 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü ismin, son hali gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 11:41
'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali! 101 kilo verdi

Unutulmaz fenomen yapımlardan Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakterine hayat veren Gamze Gözalan, mide ameliyatı sonrası resmen eridi.

101 KİLO GİTTİ

Yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme gelen oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı sonrası resmen eridi.

"Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" diyen Gözalan ameliyat sonrası 101 kilo verdi.

"Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü" diyen başarılı isim oyunculuğu da bıraktı.

Magazin Haberleri