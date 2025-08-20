'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son hali! 101 kilo verdi

Unutulmaz fenomen yapımlardan Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakterine hayat veren Gamze Gözalan, mide ameliyatı sonrası resmen eridi.

101 KİLO GİTTİ

Yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme gelen oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı sonrası resmen eridi.

"Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" diyen Gözalan ameliyat sonrası 101 kilo verdi.

"Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü" diyen başarılı isim oyunculuğu da bıraktı.