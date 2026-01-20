Abone ol: Google News

Tuba Büyüküstün ikizlerini paylaştı

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya, 14'üncü yaşına girdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 15:32
Tuba Büyüküstün ikizlerini paylaştı
  • Tuba Büyüküstün, ikizleri Toprak ve Maya'nın 14. yaş günlerini sosyal medyada kutladı.
  • Tuba Büyüküstün, uzun süredir Paris'ta kızlarının eğitimi için bulunuyor.
  • Onur Saylak ile 2017'de ayrılan çiftin kızları için Tuba Büyüküstün "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu paylaştı.

Tuba Büyüküstün, ikizlerinin son halini paylaştı. 

6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikiz çocukları Maya ve Toprak, 14'üncü yaşına girdi. 

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kızlarının eğitimi için uzun bir süredir Paris'ta bulunan Tuba Büyüküstün, ikiz çocuklarının doğum gününde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. 

3'LÜ KARE

Ünlü oyuncu, kızları Torak ve Maya ile birlikte olduğu fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü. 

Magazin Haberleri