Tuba Büyüküstün ikizlerini paylaştı

Tuba Büyüküstün, ikizlerinin son halini paylaştı.

6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikiz çocukları Maya ve Toprak, 14'üncü yaşına girdi.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kızlarının eğitimi için uzun bir süredir Paris'ta bulunan Tuba Büyüküstün, ikiz çocuklarının doğum gününde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

3'LÜ KARE

Ünlü oyuncu, kızları Torak ve Maya ile birlikte olduğu fotoğrafına "İyi ki doğdunuz kızlarım" notunu düştü.