Bella Hadid çiftlik hayatını paylaştı

Bella Hadid, uzun süredir podyumlardan uzak...

Annesinin çiftliğinde yaşayan güzel isim, son halini de sosyal medyadan yayınladı.

Ünlü model Instagram hesabında yaptığı son paylaşımında da çiftlik anılarını paylaştı.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Dünyaca ünlü model Bella Hadid çiftlik hayatını sosyal medyada paylaştı. Bir süredir podyumlardan uzak kalan model, kovboy sevgilisiyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Bella Hadid, sevgilisiyle geleceğine dair ise "Aklımda aile kurmak var. Anne olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ama birinin sürekli güvenebileceği kişi olmak, hayatımı değiştirecek. Bunun için sabırsızlanıyorum." dedi.