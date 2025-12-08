Bella Hadid'den Filistin'e destek sürüyor! Kefiyeli elbiseli giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En çok kazanan ve konuşulan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, estetik cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oranı kullanarak yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti.

TEDAVİ GÖRÜYOR

Modellikten uzaklaşan ünlü ismin, Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Yaşadığı yeri değiştiren kasaba hayatını benimseyen isim mesleğini de bırakmış ve '10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim' demişti.

KEFİYELİ ELBİSE

Son olarak Instagram hesabından paylaşım yapan ismin kefiyeli elbisesiyle verdiği poz gündem oldu.

Ünlü model geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde de kefiye elbise giymişti.