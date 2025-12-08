Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta sanatçı Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan evlatlık olarak aldığı ve “En yakın arkadaşım” dediği Ayşe Nazlı Yumlu, evleniyor.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile sade ve samimi bir törenle nişanlandı. Ayşe Nazlı’nın mutluluk dolu anları, sosyal medyada paylaştığı ilk kareyle duyuruldu.

EVDE NİŞAN

Ayşe Nazlı’nın nişan töreni, yakın aile çevresi ve dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Nilüfer, sosyal medya hesabından o günden kare yayınlayıp şunları yazdı:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı,sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu ailesi geldi kızımı istediler benden. Bende bütün güzel dileklerimle verdim gitti.

Benim Biriciğim büyümüş 25 ine gelmiş yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok"

Yumlu, şu anda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor.